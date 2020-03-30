Оренбург, , 09:39 — REGNUM Оренбургские спортсмены оказались на тренировках в Киргизии то время, когда в ряде регионов страны объявили режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавирусной инфекции. В настоящее время решается вопрос возвращения молодых людей в Оренбуржья. Информация опубликована на сайте посольства Российской Федерации в Киргизии.

Наряду с оренбургским спортсменами на берегах озера Иссык-Куль оказались и пловцы, легкоатлеты из Новосибирска, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Планируется, что спортсмены вернутся домой до 5 апреля.

«Посольство России активно участвует в оказании содействия спортсменам в возвращении на Родину. Совместно с киргизскими партнерами решаются вопросы их доставки в Бишкек в условиях действующих ограничений на передвижение по стране, а также размещения в гостинице», — отметили в российском посольстве.