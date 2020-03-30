Киев, 30 марта 2020, 09:32 — REGNUM Глава правительства Украины Денис Шмыгаль подал на рассмотрение Верховной рады кандидатуры министров здравоохранения, финансов и энергетики Украины. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте Верховной рады.
Министром здравоохранения, вместо Ильи Емца, может стать бывший глава Одесской областной администрации Максим Степанов.
Министром финансов вместо Игоря Уманского могут назначить бывшего заместителя главы администрации президента Украины Сергея Марченко.
На должность министра энергетики и защиты окружающей среды претендует бывшая глава директората энергетических рынков министерства Ольга Буславец.
Напомним, ранее Емец и Уманский подали в отставку. Министры проработали меньше месяца — их назначили на должности 4 марта.
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