Сеул, , 09:26 — REGNUM С 1 апреля 2020 года правительство Южной Кореи намерено ввести обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну вне зависимости от гражданства. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Чон Се Гюна.

По его словам, иностранцы, не имеющие постоянного места жительства, будут помещены на карантин в специальные государственные учреждения за свой счет. Исключения будут сделаны для дипломатов и членов официальных делегаций.

Напомним, что ранее аналогичные меры были приняты в отношении прибывающих из стран Европы и США.

Как отметил премьер-министр Южной Кореи, усиление карантинного досмотра связано с тем, что около 40% новых случаев заражения приходится на прибывающих из-за рубежа.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Южной Корее зафиксировали 78 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число заболевших увеличилось до 5 228 человек.