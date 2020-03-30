Москва, , 09:12 — REGNUM Если кто-то сворачивает проект глобализацию в пользу нового проекта, Россия имеет шанс вступить в игру на стыке двух проектов, в противном случае ее сомнут, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам Кургиняна, если эпидемия и истерия вокруг пандемии нового коронавируса в ближайшие полгода завершится и на этом все закончится, то на теле глобализации образуется рана, которая рано или поздно зарастет и будут восстановлены цепочки снабжения и поставок, но никто не может гарантировать этого.

«Я сомневаюсь, что все, что затеяно, затеяно ради такого финала. Если кто-то затеял разрушить глобализацию, так он ее и разрушит. Потому в этом случае, самое идеальное, что может быть — это такие вирусы… Создали пять проблем, увеличили нагрузку, она и рухнула эта глобализация», — заявил Кургинян.

Он отметил, что возможны два сценария — естественного процесса течения пандемии, которая рано или поздно будет залечена и забыта, а человечество продолжит двигаться куда двигалось. А если это рукотворное явление, и кто-то действительно принял решение рушить глобализацию, то за коронавирусом может последовать один за другим новые воздействия.

«И тогда возникает вопрос, что этой глобализации не могут дать состояться, потому что в ней не те выигрывают [имеется в виду Китай выигрывает], нужны новые правила игры, а для того, чтобы новые правила игры создать, нужно разрушить эти. И вот на момент, когда эти будут рушить, а новые не будут созданы, у нас возникнет шанс вмешаться в эту игру впервые», — продолжил политолог, добавив, что окно возможностей может быть очень серьезным, но картотечным.

И в этой ситуации нужно вспомнить, что хорошо России было только при СССР, когда в нее было полмира в виде социалистического лагеря, огромное мощное государство мобилизационного типа экономики, что давала нашей стране возможности выдерживать очень серьезные и даже избыточные нагрузки. А вот если этого мы создать не сумеем, нас съедят другие центры.