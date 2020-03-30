Париж, , 09:06 — REGNUM Власти Франции репатриировали около 110 000 жителей страны, оказавшихся заблокированными за границей из-за вспышки коронавируса, сообщает Le Figaro.

«Кроме того, для 1500 французов, оказавшихся в Новой Зеландии, мы запустили правительственные рейсы, чтобы цены на авиабилеты были приемлемыми», — отметил государственный секретарь по транспорту Жан-Батист Джеббари, приветствуя снова «необычайную работу, которую выполняет Air France».

По его словам, новая волна граждан Франции, которые жили в других странах, хотят вернуться во Францию, в частности, чтобы иметь доступ к медицинскому уходу.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции компания Chanel объявила о выделении помощи больницам в размере до 1,2 млн евро.

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