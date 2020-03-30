30 марта 2020 | Время чтения 3 мин

Американская внешняя политика всегда имела идеологическую подкладку и была политизирована. Вот и президент США Дональда Трамп пытается упаковать конкурентную борьбу в «идеологические одежды». Однако пандемия застала врасплох не только Белый дом, но и американское экспертное сообщество, которое живет предчувствиями больших перемен.

Станислав Тарасов, , 09:04 — REGNUM



Пандемия коронавируса сузила мировую политику, изменила стилистику дипломатии, создала новый формат в международных отношениях в режиме онлайн. Как считает американский телеканал CNN, не скоро наступят времена, когда лидеры государств «будут готовы лично встречаться, обсуждать проблемы и в частном порядке говорить о чем-то шепотом, что обычно придает особый колорит такого рода встречам», что «служит наглядной демонстрацией того, насколько необычны нынешние времена».

В свою очередь это ведет к кризису жанра так называемой «личной дипломатии», во всяком случае, на публичном уровне, что часто и во многом определяло положение дел в мировой политике. Речь в первую очередь идет, конечно, о взаимоотношениях, похоже, симпатизирующих друг другу лидеров России и США, которые встречались и тет-а-тет, и «на ногах». Но в настоящее время, по оценке российского президента Владимира Путина, официальные отношения между двумя мировыми державами находятся «на низшей точке со времен холодной войны». По его же словам, «страны поддерживают диалог на международных площадках, однако фундамент взаимного сотрудничества разрушен». Есть проблемы и во взаимоотношениях с лидерами Европы. Наконец, недавний саммит G20 в удаленном режиме, когда стороны обсуждали преимущественно экономические проблемы в увязке с пандемией, но не предложили «дорожную карту» противодействия распространению коронавируса, показал, что мировые лидеры имеют свою диагностику ситуации и дальнейшего развития событий.

Бывший главный экономист МВФ Морис Обстфелд в своем комментарии итогового заявления саммита отметил при этом, что встреча «носила чрезвычайный характер» и что у «участников было мало времени, чтобы представить детальный план, подготовить встречу в условиях быстро распространяющейся пандемии». И поэтому «было много общих фраз и мало конкретики». Профессор Университета национальной обороны США Пол Салливан утверждает, что, во-первых, «участники саммита пока не приспособлены в виртуального характеру взаимодействий», во-вторых, «скоординированные усилия мировых лидеров в настоящий момент кажутся невообразимыми в силу инерционности политического мышления со стороны США». Ведь американская внешняя политика всегда имела идеологическую подкладку и была политизирована. Вот и президент США Дональда Трамп пытается упаковать конкурентную борьбу в «идеологические одежды». Однако пандемия застала врасплох не только Белый дом, но и американское экспертное сообщество, которое живет предчувствиями больших перемен.

А какими они будут? Утверждается, что пандемия приведет к «ослаблению демократии» и «укреплению автократических режимов», что необходимо готовиться к борьбе между сторонниками глобализма и националистами. С кем дальше сотрудничать в целом и в конфликтных зонах в частности, особенно на Ближнем Востоке? Ответа пока нет. Есть другое. Как пишет американское издание The National Interest, «пауза начинает заполняться информационными атаками». США стали обвинять Китай и Иран в сокрытии информации о заболевании. Взаимными колкостями обменялись Турция и Саудовская Аравия, последняя к тому же все валит на Иран, выясняют отношения Южная Корея и Япония. Оказываемая Россией помощь Италии в виде поставок защитного медицинского оборудования и работы военных медиков на месте, подается как «геополитическая операция Москвы в НАТО».

Во всем этом нет и ничего нового. Хотя сейчас Европу пугают не только русскими, но и «нашествием мигрантов» с Ближнего Востока, за чем якобы «стоят» турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и, конечно же, Путин. Пропагандистские атаки идут на Пекин за поставки гуманитарной помощи Италии, ситуацию в Сирии представляют в качестве примера того, как «Россия проводит вмешательства на Ближнем Востоке в качества врага демократии». Так США и некоторые их партеры пытаются показывать, что ничего не изменилось даже с учетом фактора пандемии коронавируса, что у них сохраняется ресурс для продолжения прежней внешней политики: обыгрывать «болевые точки» межгосударственных отношений, вести торговые войны, провоцировать приграничные споры и вооруженные конфликты, нагнетать обстановку вбросами подозрений в распространении инфекции и несоблюдении правил карантина, некрасиво соперничать в разработке вакцины против коронавируса.

Сейчас никто не может сказать, сколько времени, пока эпидемия начнет затухать. Может быть, недели, а может — месяцы. Но уже сейчас ясно, что противоречия по линии Запад — Восток обостряются, причем, Запад не спешит делать выводы. Кому-то это выгодно. Но кому еще, кроме самого вируса?