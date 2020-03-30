Бамако, , 09:00 — REGNUM Жители Мали пришли на избирательные участки в воскресенье, 29 марта, на следующий день после того, как в стране зафиксировали первый летальный исход от коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

Хотя некоторые оппозиционные партии призвали отложить голосование из-за вспышки коронавируса, в правительстве заявили, что на избирательных участках будут доступны средства для мытья рук и маски, отмечают репортеры.

В настоящее время в Мали зарегистрировано 18 подтвержденных случаев COVID-19, и существуют опасения по поводу его распространения в стране с плохо развитой медицинской инфраструктурой.

Ранее на этой неделе президент страны Ибрагим Бубакар Кейта объявил чрезвычайное положение в области здравоохранения и ввел комендантский час с 21:00 до 05:00 по местному времени. Все сухопутные границы также были закрыты.

По информации журналистов телерадиокомпании, парламентские выборы также были омрачены похищением лидера оппозиции Сумайлы Сиссе.

Предполагалось, что выборы в стране должны состояться в 2018 году, однако голосование неоднократно откладывалось, главным образом из-за сохраняющейся нестабильности. Напомним, что малийская армия сражается с боевиками на севере страны с 2012 года.

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