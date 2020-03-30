Кызылорда, Казахстан, , 08:50 — REGNUM Бывший аким (глава) Кызыл-Ординской области Казахстана Куанышбек Искаков помещен под домашний арест, сообщили в пресс-службе областного суда.

Отмечается, что запрос на меру пресечения подало антикоррупционное агентство Казахстана. Искаков подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Бывший глава региона будет находится под домашним арестом до 26 мая.

Напомним, 27 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Куанышбека Искакова с должности главы Кызыл-Ординской области. На его место была назначена Гульшара Абдыкаликова.