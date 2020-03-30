Москва, 30 марта 2020, 08:46 — REGNUM Украинское государство показало свою стратегическую преступную несостоятельность и продолжает как шавка лизать сапоги своему же палачу, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Украина должна была бы признать курс на евроинтеграцию, взятый в 2014 году после антиконституционного преступного государственного переворота, ошибочно-преступным и отказаться от него в пользу другого, поскольку даже та пакостная стратегия провалилась, разбившись о скалы реальности.
Далее он отдельно очень ёмко описал, что происходит со странами в мире, где начинается беда. А именно — начинается война каждого за себя. Богатые страны с достаточно мощной дисциплиной вроде Германии, будут что-то делать, «а страны, которые беднее и разболтаннее, будут подыхать под снисходительные взгляды богатых стран».
Таким образом на фоне продолжающегося распада, Украина, которая находится в нищете и кризисе, которая избрала себе президентом шута и на фоне маячащей на горизонте диктатурой, продемонстрировала свою стратегическую несостоятельность как государство.
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