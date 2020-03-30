Москва, , 08:46 — REGNUM Украинское государство показало свою стратегическую преступную несостоятельность и продолжает как шавка лизать сапоги своему же палачу, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Украина должна была бы признать курс на евроинтеграцию, взятый в 2014 году после антиконституционного преступного государственного переворота, ошибочно-преступным и отказаться от него в пользу другого, поскольку даже та пакостная стратегия провалилась, разбившись о скалы реальности.

«Вы хотели входить в какой-то достаточно пакостный мир, но его уже нет, он кончился, куда вы теперь входите? В государства, которые будут повышать средства отстаивания национальных суверенитетов, а эгоизм государств будет разрывать на части ту Европу, которая есть?», — задал украинцам вопрос Кургинян.

Далее он отдельно очень ёмко описал, что происходит со странами в мире, где начинается беда. А именно — начинается война каждого за себя. Богатые страны с достаточно мощной дисциплиной вроде Германии, будут что-то делать, «а страны, которые беднее и разболтаннее, будут подыхать под снисходительные взгляды богатых стран».

«Так устроен капитализм. Это его фатальное свойство — умри ты сегодня, я завтра. Значит, вы вошли в мир, где вы самые бедные, разоренные и еще глядящие на них, говорите: «Помогите нам!». «Да пошел ты вон, шелудивый пёс!». Значит вы Россию, которая готова была и свою силу вам отдать и братство и любовь, вы ее послали и продолжаете посылать, вы своих собратьев в Донецке и везде продолжаете облаивать, как подзаборные шавки и продолжаете лизать тех, кто будет вытирать о вас ноги и ничего вам не даст», — продолжил Кургинян.

Таким образом на фоне продолжающегося распада, Украина, которая находится в нищете и кризисе, которая избрала себе президентом шута и на фоне маячащей на горизонте диктатурой, продемонстрировала свою стратегическую несостоятельность как государство.

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