Сеул, , 08:37 — REGNUM 29 марта в небе над Корейским полуостровом был замечен самолёт-разведчик ВМС США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отслеживающий активность военной авиации сервис Aircraft Spots.

Согласно опубликованным данным, самолёт радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E был замечен над столичным регионом Южной Кореи.

Точное время полёта неизвестно, однако предполагается, что самолёт-разведчик совершил полёт над полуостровом после запуска двух ракет малой дальности военными КНДР.

Как сообщали представители Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, 29 марта в 6:10 по местному времени Северная Корея запустила со своей территории две ракеты в направлении акватории Японского моря.

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