Абуджа, , 08:29 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари объявил о закрытии крупных городов, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Об этом 29 марта сообщается в заявлении главы государства.

Бухари приказал прекратить любую социальную и экономическую деятельность, а также собрания людей в столице государства, городе Абуджа, в городе Лагос и в ряде ближайших городов.

Запрет вступает в силу в понедельник 30 марта в 23:00 по местному времени сроком на 14 дней.

Напомним, число заражений коронавирусной инфекцией в Нигерии возросло до 111 человек, за последние сутки здесь инфицировались 14 человек.

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