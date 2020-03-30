, 08:24 — REGNUM 28 марта 198 южнокорейцев, эвакуированных из Перу на зафрахтованном правительством самолёте, прибыли на родину. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, у семнадцати пассажиров были выявлены симптомы коронавируса, однако тест не подтвердил наличие вируса.

Известно, что сто восемьдесят два оставшихся пассажира, у которых не было выявлено симптомов, помещены на двухнедельный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта туристы из Южной Кореи и сотрудники гуманитарных организаций были эвакуированы чартерным самолётом из Перу, зафрахтованным правительством Южной Кореи у мексиканской авиакомпании Aeromexico.

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15 марта власти Перу объявили чрезвычайную ситуацию, а с 17 марта — закрыли сухопутные, морские и воздушные границы из-за опасений распространения коронавируса нового типа.

Напомним, что на этой неделе правительство Южной Кореи направит чартерный самолёт в Италию, откуда эвакуирует около 580 южнокорейцев.