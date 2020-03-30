Токио, , 08:25 — REGNUM Правительство Японии ужесточило запрет на въезд в страну в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, об этом 30 марта сообщает издание Asahi.

Теперь в страну запрещено въезжать гражданам США, Китая, Южной Кореи и большинства стран Европейского союза. Вероятно также введение запретов на въезд из некоторых стран Юго-Восточной Азии и Африки.

Напомним, на сегодняшний день число зараженных коронавирусной инфекцией в Японии составляет порядка 1 тыс. 900 человек, число смертельных случаев достигло 56 человек, излечились свыше 400 человек.

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