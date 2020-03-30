Москва, , 08:11 — REGNUM Глава МВД Украины Арсен Аваков может удовлетворить запрос украинского общества на диктатуру в кризисной ситуации, когда «шут гороховый» президент Владимир Зеленский уже не может больше усыплять внимание своими кривляниями, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Все мы много раз обсуждали Авакова, и сейчас есть еще одна возможность его обсудить, ибо он сказал: «Я президентом быть не хочу». Это очень трогательно… Вообще, это такой вопрос: «Вы знаете, я вас не хочу убивать». А чего это вы так говорите? Что за повод? Это ведь тоже знак чего? Это знак того, что Украина существует в определенно политической ситуации», — заявил Кургинян.

В частности, у Украины серьезные финансовые проблемы, эпидемия коронавируса, которая проверяет на прочность государственную систему, а без Авакова в этой ситуации не обойтись, потому что в условии плохих обществ, единственным способом выхода из кризисной ситуации является диктатура. А Украина — это как раз очень плохое общество.

«Эти общества начинают хвататься за диктатуру: «Наведите нам порядок, дайте нам сильного человека. Но явно, что это не Зеленский. Кто угодно, но только не он. Может быть еще в более плавной ситуации он бы какое-то время развлекал украинское общество шуточками разного рода, но ситуация-то аховая», — продолжил политолог.

И вот в этой ситуации, когда у народа возникает спрос на серьезного человека, который может не только развлекать, но и что-то делать, тут же возникает Аваков и это следующий шаг, который не может не быть сделан в ситуации, если ситуация на Украине продолжит ухудшаться. Но почему же она не должна ухудшаться, задаёт риторический вопрос Кургинян, «если общество в странном состоянии, государство дезориентировано, а руководит им шут гороховый»?

Напомним, что глава МИД Украины Арсен Аваков заявил 28 марта в интервью изданию «Бабель», что он не метит на пост президента, но и бояться госпереворота не стоит, поскольку его удастся «преодолеть в пользу украинского народа».