Москва, 30 марта 2020, 08:11 — REGNUM Глава МВД Украины Арсен Аваков может удовлетворить запрос украинского общества на диктатуру в кризисной ситуации, когда «шут гороховый» президент Владимир Зеленский уже не может больше усыплять внимание своими кривляниями, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
В частности, у Украины серьезные финансовые проблемы, эпидемия коронавируса, которая проверяет на прочность государственную систему, а без Авакова в этой ситуации не обойтись, потому что в условии плохих обществ, единственным способом выхода из кризисной ситуации является диктатура. А Украина — это как раз очень плохое общество.
И вот в этой ситуации, когда у народа возникает спрос на серьезного человека, который может не только развлекать, но и что-то делать, тут же возникает Аваков и это следующий шаг, который не может не быть сделан в ситуации, если ситуация на Украине продолжит ухудшаться. Но почему же она не должна ухудшаться, задаёт риторический вопрос Кургинян, «если общество в странном состоянии, государство дезориентировано, а руководит им шут гороховый»?
Напомним, что глава МИД Украины Арсен Аваков заявил 28 марта в интервью изданию «Бабель», что он не метит на пост президента, но и бояться госпереворота не стоит, поскольку его удастся «преодолеть в пользу украинского народа».