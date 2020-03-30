Берлин, , 08:01 — REGNUM Власти Германии приняли решение о выведении части своего воинского контингента из Ирака в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 29 марта говорится в заявлении пресс-службы бундесвера.

Первые военнослужащие уже прибыли на родину, в Берлине подчеркивают, что из страны выводятся лишь те военные, присутствие которых здесь было необязательным.

Чиновники не уточняют, по какой причине они тогда находились в Ираке.

Напомним, около 120 немецких военнослужащих находились в Ираке в рамках борьбы международной коалиции с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Точное число выводимых войск не раскрывается.

Читайте ранее в этом сюжете: Угроза коронавируса: власти Чехии вывели военных из Ирака