Киев, , 07:48 — REGNUM Власти Украины намерены использовать пандемию коронавируса, чтобы «провернуть аферу века» и принять закон о продаже земли в стране, написала лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 29 марта на своей странице в Facebook.

По ее словам, это может произойти на внеочередном заседании Верховной рады, которое уже запланировано. Как отметила Тимошенко, авторы идеи будут убеждать народ, что данный шаг сейчас жизненно необходим Украине, которой надо выплачивать кредиты. Депутат добавила, что руководство страны намерено воспользоваться карантином, поскольку граждане не смогут выйти на протестные акции из-за действия данного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что для принятия закона о продаже земли на Украине необходимо потратить около 78 рабочих часов Верховной рады.

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