Багдад, , 07:59 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адан Зурфи призвал международное сообщество отменить санкции против Ирана, страдающего от вспышки коронавирусной инфекции. Об этом он 29 марта сообщил на своей странице в Twitter.

«Помогите Ирану, страдающему от вспышки коронавируса. Это поможет ему предотвратить гуманитарную катастрофу», — отметил Зурфи.

Глава иракского правительства выразил надежду на то, что отмена санкций или их ослабление поможет Ирану закупать необходимые медикаменты для борьбы с инфекцией.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, после чего инфекция распространилась на всю планету, унеся жизни 34 тыс. человек.

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