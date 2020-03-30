30 марта 2020 | Время чтения 11 мин

Политически мотивированные аресты в Белоруссии давно стали явлением обыденным, привычным для властей постсоветской республики и международного сообщества. Нынешний арест известного белорусского разоблачителя коррупционеров в правительстве нетривиален, скандален и при этом вполне закономерен.

Георгий Шкловский, , 11:32 — REGNUM Сергей Сацук специализировался на криминальных расследованиях. Он делал свою журналистскую работу десятилетиями, профессионально и аккуратно — это признают даже его недруги, коих в силу специфики направления журналистских расследований у нынешнего арестанта появилось немало. Однако по-настоящему крупную рыбу Сацук поймал в прошлом году, разоблачив коррупционные схемы в государственной системе здравоохранения. Щупальца спрута вывели на ближайшее окружение Александра Лукашенко.

Дружба

Главный редактор белорусского сетевого издания «Ежедневник» Сергей Сацук был задержан 25 марта у входа в строительный магазин под Минском. Очевидно, спецслужбы следили за ним, подобрав место и время задержания. Задержание проводили сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии — специфического ведомства «силового» блока.

Обычно задержания проводят сотрудники МВД, в особых случаях — КГБ. Факт задержания журналиста сотрудниками КГК выглядит неестественно и наводит на предположение о целенаправленном поиске компромата, который по определённым причинам не должен оказаться в руках конкурирующих структур.

На следующий день, 26 марта, в редакции прошёл обыск, его тоже проводили сотрудники КГК. В тот же день был оформлен арест Сергея Сацука без предъявления конкретного и обоснованного обвинения. Законные права и интересы журналиста в такой ситуации, как показывают белорусские реалии, не может защитить даже очень хороший адвокат.

В тот же день польское «Еврорадио» опубликовало статью Сацука, в которой он, предвидя свой арест, сообщил: «Я прекрасно знаю, что это подготовка информационного поля к моему задержанию. Я знаю, чьих это рук дело. Имя этого генерала, который «крышует» системную коррупцию минздрава, известно всем, кто крутится в этом бизнесе. Именно он более десяти лет, сначала в Генпрокуратуре, а потом в Следственном комитете, давил всякие попытки влезть в этот бизнес со стороны правоохранительных органов. Теперь вот ему сделали заказ на журналистов».

Журналист также отметил, что осужденный бывший замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий на самом деле не является верхушкой коррупционного айсберга в белорусской системе здравоохранения. Сацук отметил, что «есть люди более и влиятельные и неприкосновенные».

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«Ежедневник» отреагировал на происходящее публикацией «Зачем задержали Сергея Сацука или откуда появилась «акула в унитазе» ДФР?». В ней зафиксирован «фрагмент борьбы коррупционеров с человеком, который посмел посягнуть на их выстроенную систему».

Коллеги разоблачителя «откатных схем» напомнили, как 22 августа 2019 года пропагандисты из «Белтелерадиокомпании» (государственного медиахолдинга) при поддержке спецслужб участвовали в травле журналиста, представляя Сацука автором так называемых заказных статей. «Ежедневник опубликовал подробную хронологию громкого уголовного дела.

Особенность ситуации в том, что власти Белоруссии официально поощряют «заказуху», которая идёт им на пользу. Заказные публикации чиновники оплачивают из средств бюджета, формируемого в том числе налоговыми отчислениями негосударственных СМИ. При этом на эти СМИ клеятся всевозможные ярлыки, что со стороны выглядит как откровенная месть политических проституток.

Затем, 27 марта, сотрудники ДФР КГК повели обыск в доме Сацука. Самого журналиста отправили в следственный изолятор МВД №1, более известный как «Володарка». Сотрудников «Ежедневника» допросили в качестве свидетелей по уголовному делу.

Выяснилось, что их шефа обвиняют в получении взятки (ч. 2 ст. 430 белорусского Уголовного кодекса — лишение свободы на срок от трёх до десяти лет). Эту статью называют «звонковой» — на неё не распространяется амнистия. Учитывая решимость тех, кто руками спецслужб сводит счёты с журналистом, а также зависимость прокуратуры от следствия и отсутствие независимого суда, вероятность вынесения обвинительного приговора составляет 99%.

В нормальной европейской стране, где устоялись демократические институты, соблюдается принцип верховенства права и суды действительно им руководствуются, будучи реально независимыми, журналист с лаврами Сацука стал бы иконой и обладателем неформального статуса неприкосновенности. Кто посмеет арестовать разоблачителя коррупционеров в современной Италии, или во Франции, или в Германии? Во всех этих странах коррупция есть. Воруют много, но аккуратно, «по-европейски».

Из недавних, не самых выдающихся примеров — коррупционный скандал в Австрии, столь любезной «последней диктатуре Европы». Ни одного журналиста, ни одного папарацци не отправили на нары. Себастьян Курц снова стал канцлером — с него как с гуся вода. Журналисты улучшили свои портфолио и гонорары, владельцы изданий сделали гешефт на тиражах, добропорядочные бюргеры были обеспечены чтивом, все славно повеселились.

То ли дело Белоруссия: воруют все — от участкового милиционера до чиновника высшего ранга. В прошлом году арестовали заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина, причастного к закупкам госмонополиста РУП «Белтелеком». Его начальники и коллеги, разумеется, оказались как бы ни при чём. «Посадки» заместителей министров стали в порядке вещей. Однако в Белоруссии, в отличие от Австрии, одарившей бывшую окраину Российской империи вирусом этнического национализма, есть своя ярко выраженная специфика.

Во-первых, в Белоруссии коррупционный скандал не приводит к ротации правительства, и уж тем более к смене главного чиновника. Александр Лукашенко начинал борьбу с коррупцией ещё в Верховном совете БССР — тогда счёт шёл на ящики гвоздей. Сейчас счёт идёт на сотни тысяч долларов для управленцев уровня выше среднего. Прошло более четверти века: коррупция повсеместна, ротации элит не происходит.

Во-вторых, в Белоруссии нет не только реального разделения властей, но и политической конкуренции. Нет независимого суда, с помощью которого граждане могли бы отстоять свои права в спорах между собой и государством, а политические конкуренты сводили бы счёты иначе, чем на Балканах, в Средней Азии, Латинской Америке или в Африке. Многопартийность декоративна, свобода слова номинальна, спецслужбы наделены огромными полномочиями и подчинены «единственному политику».

В-третьих, в Белоруссии все прекрасно осознают, что реальный источник власти персонифицирован и на него нет влияния извне. На австрийского канцлера может повлиять не только общественное мнение своей страны, но также Брюссель, Страсбург, генсек ООН. На отца «белорусского чуда» может повлиять разве что самый младший сын.

В-четвёртых, в Белоруссии нет гражданского общества. Строго говоря, его нет и в Евросоюзе, но там есть эффективные демократические институты и весьма влиятельные лидеры мнений. В белорусских реалиях ни один из тех, кого ещё не закатали катком тоталитаризма, не способен поднять на забастовку ни один завод, не говоря уж о всеобщей стачке хотя бы в масштабах одного города.

В-пятых, в белорусском менталитете долго и целенаправленно культивируются особые стереотипы, которые крайне негативно сказываются на политическом участии, правосознании и культурных нормах. Поэтому в Германии чиновник служит гражданину и боится показать своё не очень активное участие в жизни общества, во Франции теряющих адекватность «слуг народа» приводят в чувство «жёлтые жилеты». А в Белоруссии кролики попискивают на кухнях и верхом мужества считают отправку петиции удаву, да и то норовят подписаться вымышленным ником.

При такой белорусской погоде бороться с коррупцией — акт сродни полёту горьковского буревестника, вызов откровенно кафкианскому украду. В свете вышесказанного становится понятно, как белорусский бизнесмен Виктор Медведский сначала передал журналисту Сергею Сацуку информацию, положенную в основу журналистского расследования и подтверждённую правоохранителями, а потом сам же выступил с рассказом о предложении оплаты расходов за эту работу. Именно это и требовалось для возбуждения уголовного дела в отношении журналиста, которому угрожали, в том числе и убийством, которого финансово разоряли через специфические решения так называемых судов. Которого в конце концов решили так наказать, чтобы другим неповадно было заниматься чем-то подобным.

Разоблачителя взяточников сажают за взятку. Абсурдная ситуация, если не знать белорусских реалий, где подобное давно стало своеобразной нормой.

К примеру, в 2018 году сотрудников белорусского электронного издания tut. by судили за якобы воровство у государственного информагентства «БелТА» официозной информации, которую по белорусским законам имеют право свободно получать и распространять все («дело БелТА»). В том же 2018 году был вынесен приговор трём белорусским публицистам — сотрудникам российского информагентства Regnum, критиковавшим «белорусизацию» и прочие проявления русофобии: их обвинили в «разжигании вражды и розни между народами Белоруссии и России».

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Таким образом, между «делом Сацука» и «делом регнумовцев» вырисовывается интересная параллель: белорусских публицистов и журналистов сажают по обвинению в том, что они изобличали. По логике, критикующих применение смертной казни в Белоруссии могут привлечь за убийство.

Отличия между этими двумя уголовными делами (журналистами формального Союзного государства) в том, что в защиту Сергея Сацука сразу же выступили «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ объединяет сотрудников преимущественно оппозиционных СМИ) и так называемые правозащитники.

Строго говоря, в Белоруссии нет правозащитных организаций в классическом понимании этого термина — есть сателлиты прозападной русофобской оппозиции, называющие себя правозащитниками. Они защищают права и интересы только тех, чьи взгляды и убеждения вписываются в канву местного национализма. Пара исключений лишь подтверждает правило.

Нынешняя ситуация существенно отличается от декабря 2016 года, когда по «делу регнумовцев» были арестованы Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко. Их быстро окрестили «пророссийскими публицистами» и развернули кампанию диффамации, в которой формально оппозиционные местечковые националисты соревновались с системными националистами из госагитпропа.

Тогда БАЖ позорно отмалчивалась. Псевдоправозащитные организации делали вид, что «ничего такого не происходит». Молчали политические партии, и только несколько общественных организаций левого толка вступились за сограждан-диссидентов.

В марте 2020 года все формально отсидевшиеся в кустах внезапно обнаружили принципиальность и заговорили в унисон. О «деле Сацука» сразу были проинформированы два спецдокладчика ООН, Анаис Марин и Дэвид Кайе, а также дипломаты, другие чиновники и депутаты стран Евросоюза. С фактором России — другой части замороженного Союзного государства, давно уже никто не считается. Времена, когда Борис Ельцин потребовал от Александра Лукашенко освободить арестованного Павла Шеремета и добился его освобождения, сегодня кажутся удивительной сказкой.

«Общественное объединение «Белорусская ассоциация журналистов» призывает власти Республики Беларусь: немедленно освободить Сергея Сацука и прекратить в отношении него уголовное преследование; исполнять гарантии, предоставленные журналистам белорусским законодательством и международными обязательствами Республики Беларусь, прекратить преследование, запугивание и иные агрессивные действия в отношении журналистов за выполнение ими профессиональных обязанностей», — сказано в датированном 26 марта заявлении БАЖ.

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Формально в Белоруссии два журналистских объединения республиканского уровня — БАЖ и БСЖ — «Белорусский союз журналистов», объединяющий сотрудников официозных СМИ, в том числе откровенных душителей свободы слова и соучастников политических репрессий. Ни одно из этих объединений, как показало «дело регнумовцев» и многие другие дела, не в состоянии защищать как таковые фундаментальные свободы демократического общества — свободы слова и мнений. Они защищают только своих и иногда, фактически неформально, выступают единым фронтом против общих врагов.

Поэтому сегодня не могут рассчитывать на эффективную защиту своих прав и законных интересов те белорусы, которые критикуют русофобию, местечковый национализм, синтез в пробирке новой фейковой идентичности, торможение интеграции с Россией и в целом явно или не очень льют воду на мельницу русской ирреденты. Позорная практика, явленная бывшим послом России в Белоруссии Александром Суриковым, а также его коллегами в Москве, не позволяет надеяться и на помощь российских властей.

Не только журналисты и публицисты, но и общественные активисты, деятели культуры и науки не могут рассчитывать на помощь властей РФ в ситуациях откровенного произвола, политически (идеологически) мотивированных репрессий. Рассчитывать возможно только на солидарность немногочисленных храбрецов в Белоруссии, части российской общественности и, как ни странно, западноевропейских защитников демократических ценностей и прав человека.

За освобождение Сергея Сацука будут бороться и уже борются многие, каждый по своим мотивам. Скольких ещё должна искалечить нынешняя «белорусская модель» — Бог весть. Она ещё способна перемалывать человеческие судьбы тысячами, отнимать здоровье и прививать ненависть. Однако миллионы уже видят её в таком же аварийном состоянии, в каком пребывают строения комплекса «Володарки».