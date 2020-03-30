Новосибирск, , 07:25 — REGNUM В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 30 марта, новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено. Об этом сообщает оперативный штаб.

Уточняется, что один пациент с подтверждённым диагнозом продолжает лечиться в инфекционной больнице в Кемерове. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

Ещё 15 пациентов с подозрением на коронавирус находятся под строгим наблюдением. Они изолированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 марта, из инфекционной больницы Кемерова был выписан ещё один из пациент с коронавирусом. Это второй пациент, который полностью выздоровел от COVID-19 в Кузбассе.

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