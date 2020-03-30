Париж, , 07:02 — REGNUM Италия оказывает слишком много внимания той поддержке, которая была оказана со стороны России и КНР в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон 29 марта в эфире телеканала France24.

Он пожаловался на то, что итальянская сторона не говорит о помощи со стороны Франции и Германии, предоставивших Италии два миллиона масок и несколько десятков тысяч халатов. Однако Макрон признал, что указанной помощи для этой страны явно недостаточно, и дал обещание поддерживать Италию и дальше.

По мнению главы государства, французы «не должны пьянеть» из-за позиции других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 по 24 марта в Италию для помощи в борьбе с распространением коронавируса нового типа на 15 самолетах из России прибыли около 100 военных специалистов-эпидемиологов с оборудованием.

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