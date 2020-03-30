Нинбо, Китай, , 05:50 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин проинспектировал возобновление работы и производства в китайской провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 29 марта агентство Синьхуа.

Китайский лидер посетил портовую зону Чуаньшань в порту Нинбо-Чжоушань, который является одним из крупнейшим контейнерным портом мира. В 2019 году он перевалил более 1,12 млрд тонн грузов.

Си также наведался в промышленный парк Нинбо, который производит высококачественные автозапчасти и пресс-формы. Чжэцзян является одной из крупнейших провинций страны в области внешней торговли. Бизнес региона стремительно возобновляет работу после остановки в начале эпидемии коронавируса.