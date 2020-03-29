Москва, , 23:27 — REGNUM Депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия») не считает жесткие ограничительные меры, введённые мэром Москвы Сергеем Собяниным, домашним арестом.

«Это не домашний арест. Глупость. Считаю меры адекватными угрозе. Эпидемия разрастается слишком быстро. Мы не можем допустить, чтобы люди умирали из-за того, что им просто не могут оказать помощь, как это случилось, например, в Италии», — рассуждает Ревенко.

Главное сейчас, уверен парламентарий, сохранить жизни и здоровье людей, и оправданы даже более жесткие меры.

«Если для этого потребуется ввести ещё более жесткие ограничения, значит, и это надо будет сделать. Идет борьба. Жёсткая. С коварным врагом. За наши с вами жизни и здоровье. Надо потерпеть», — рассуждает он в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас считает, что вводить такие ограничения на фоне коронавируса вправе президент или правительство, но не мэр города федерального значения.

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