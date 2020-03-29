Москва, , 21:18 — REGNUM В Московской городской думе готовы принять меры для борьбы с распространением коронавируса. Об этом 29 марта сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он заявил, что нарушители ограничительных мер «наказывают сами себя, рискуя подхватить вирус, а также заразить свою семью, близких и друзей».

«Безответственность тех, кто воспринял субботу и воскресенье как время для прогулок, а не для самоизоляции, не просто удивляет, а возмущает!» — сказал Шапошников.

Он рассказал о сообщениях, которые приходят от жителей, с жалобами на тех, кто игнорирует ограничения и «воспринимают предупреждения как пустой звук».

«Совместно с коллегами-депутатам мы начали обсуждение возможных мер законодательного реагирования», — рассказал он.

Шапошников отметил, что законодательная работа будет проводиться в режиме видеоконференции.