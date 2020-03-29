Рига, , 20:42 — REGNUM Правительство Латвии ввело новые ограничительные меры по борьбе с распространением пандемии COVID-19, об этом 29 марта сообщается на портале diena.lv.

В дальнейшем вводится ограничение на количество людей, которые могут находиться друг с другом в публичных местах внутри помещений или на воздухе. Вместе могут быть не более двух человек, если они члены семьи, ведут совместное хозяйство или выполняют служебные обязанности, сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Одновременно министр здравоохранения Илзе Винкеле отметила, что за здоровье людей, которым нужно работать в составе групп, отвечает работодатель. Он должен выполнить указания эпидемиологов. Неисполнение решений правительства приведёт к административной — штраф до €350 или уголовной — до восьми лет лишения свободы — ответственности.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим чрезвычайной ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.