Москва, , 20:38 — REGNUM Власти Москвы приняли решение ввести режим самоизоляции для всех жителей столицы, об этом 29 марта сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.

«Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — говорится в заявлении градоначальника.

Жители столицы смогут покидать свои дома только в крайних случаях — для обращения за неотложной помощью или по иным вопросам, решение которых связано с жизнью и здоровьем человека.

Кроме того, если человек должен работать, ему будет предоставлено такое право, жители города также смогут ходить за продуктами или в аптеку.

Напомним, ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице требует перехода в новую фазу противодействия инфекции. На сегодняшний день число инфицированных превысило 1 тыс. человек.