29 марта 2020 | Время чтения 4 мин

Современная украинская армия — это, конечно, не железные легионы Римской Империи. Но и ее экс-президент Украины Петр Порошенко в свое время заявил, как одну «из наиболее эффективных армий в Европе».

Андрей Ганжа, , 20:22 — REGNUM О том, что солдат должен быть сыт, одет и постоянно занят делом, знали еще древние. А история показала участь тех, кто не в состоянии накормить армию. Был в Римской Империи Гордиан III, юноша, который «обладал всеми данными, кроме возраста, чтобы быть императором» (Юлий Капитолин. Трое Гордианов). В 242 году Империя начала войну против персов. Мизитей, тесть и префект претория (считай — премьер-министр) семнадцатилетнего Гордиана прекрасно подготовил поход, и для персов явно запахло жареным: под угрозой была даже их столица, Ктесифон. Но Мизитей умер в походе, и на его место пришел Марк Юлий Филипп, усилиями которого «кораб­ли, вез­шие хлеб, были направлены в дру­гие сто­ро­ны, а затем вои­ны были отведе­ны в такие места, где нельзя было достать провизии». Голодная армия растерзала юного императора, а его место занял — кто? Правильно, Марк Юний Филипп, под именем императора Филиппа I Араба.

Эмблема Военно-морских сил Украины

Современная украинская армия — это, конечно, не железные легионы Римской Империи. Но и ее экс-президент Украины Петр Порошенко в свое время заявил, как одну «из наиболее эффективных армий в Европе». Тогда президента от души потроллили все, кому не лень (кроме правительственных СМИ), а ведь зря изгалялись. Украинская армия является единственной ОБСТРЕЛЯННОЙ армией Европы, а ведь как поведут себя ведущие европейские армии при первых серьезных выстрелах в свою сторону — это еще очень большой вопрос. Возможно лихорадочно быстро используют все запасы туалетной бумаги и перейдут на старые добрые листья лопуха.

В любом случае Вооруженные Силы Украины, 250 000 человек личного состава, это значительный фактор и во внешнеполитических амбициях, и во внутренней жизни Украины. Фактор, который надо кормить. А именно этого центральная власть Украины делать, судя по всему, и не может. Или делает вид, что не может.

Потому что 24 марта в прессе было опубликовано письмо за подписью вице-шефа Офиса президента Зеленского, адресованное председателям областных государственных администраций. В котором утверждается, что « с 25.03.2020 в Вооруженных Силах Украины может сложиться критическая ситуация с обеспечением беспрерывного питания личного состава (поставки продовольствия)». И в связи с этим руководству областей следует «быть в готовности на бесплатной основе предоставить помощь воинским частям в обеспечении продуктами питания, персоналом для приготовления пищи». То есть Киев готов возложить груз кормежки армии на области.

До недавнего времени украинская армия обеспечивалась питанием на условиях аутсорсинга, с использованием услуг гражданских фирм. Однако, как заявил весной 2018 года тогдашний начальник Центрального управления продовольственного обеспечения ВСУ Тыла Николай Куклюк, «старая система организации питания себя исчерпала, а существующий аутсорсинг, который был введен 10 лет назад, себя несколько дискредитировал. Поэтому мы были вынуждены перейти на новую систему питания, которая используется в передовых странах мира, в первую очередь в странах-членах НАТО». Новая система — это когда солдат кормят не по установленным нормам, а по каталогу, в котором есть список блюд и продуктов (400 наименований), которые теперь заложены в меню. И готовить будут не аутсорсеры, а военные повара и сотрудники, которых нанимают непосредственно части.

Конечно, НАТО превыше всего, но новый формат питания забуксовал сразу из-за сопротивления теряющих свой кусок масла аутсорсеров. И, во-вторых, нельзя на выделяемые бюджетом деньги полноценно обеспечить те самые «400 наименований продуктов».

Но сейчас речь не о количестве бананов в солдатской тарелке, а о том, понимает ли Офис президента, что он делает?

Понимает ли он, что областные бюджеты принимают и контролируют их исполнение не назначаемые президентом председатели обладминистраций (губернаторы), а избираемые на местных выборах областные советы, напрямую связанные с областной (региональной элитой)?

Понимает ли он, что дополнительные экстраординарные и немотивированные расходы местных бюджетов могут только стимулировать стремление регионов к финансовой автономии, а это прямой путь как к межрегиональному противостоянию, так и противостоянию Центра и Провинций?

Понимает ли он, что рейтинг президентских «Слуг народа» падает? «Всего за месяц с начала года, по данным опроса Центра Разумкова, поддержка пропрезидентской политической силы упала сразу на 9% и составила чуть более 36%». И если эта динамика сохранится, то именно местная элита будет осенью этого года формировать местную власть на выборах?

Понимает ли он, что переход организации питания армии под контроль региональных элит означает переход под их контроль и самой армии, ибо «кто девочку кормит…» — ну, а дальше вы знаете?

А если вспомнить, что незадолго до этого письма, 16 марта, Владимир Зеленский «попросил олигархов и крупных бизнесменов помочь в борьбе с коронавирусом и взять под кураторство области, где у них есть активы и, соответственно, ресурсы и люди» и фактически разделил 14 областей страны между 8 олигархами, то:

Понимает ли президент, что если 16-го он сделал это формально, то 24-го — фактически, передав в руки областных лидеров контроль над армией?

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