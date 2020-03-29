29 марта 2020 | Время чтения 6 мин

Третья часть интервью ИА REGNUM с сербским историком литературы, профессором филологического факультета Университета в Белграде Мило Ломпаром о последствиях агрессии НАТО против Югославии, о перспективах и подводных камнях косовского урегулирования, об эксперименте «национального инжиниринга», проводимом в Черногории.

Татьяна Стоянович, , 20:16 — REGNUM



Митрополит Амфилохий Mitropolija.com

Первая часть интервью: Для русских бомбардировки Югославии могли значить больше, чем для сербов

Вторая часть интервью: США бросят Сербии фиговый лист, чтобы она могла прикрыть признание Косово

В черногорском обществе до начала эпидемии коронавируса происходили важные процессы — православные верующие массово протестовали против закона о свободе вероисповедания, который был принят в конце декабря. Что на самом деле случилось в Черногории?

Речь идет об очень продолжительном процессе под названием «общественный инжиниринг». Он начался в Черногории еще в 1945 году, когда была провозглашена отдельная черногорская нация. Сам процесс был связан с коммунистической идеологией, которая на пространстве Югославии стремилась к дезинтеграции сербской нации. Факт существования черногорской государственности не подлежит сомнению, но государство, которое существовало на этой территории до создания Югославии, зиждилось на сербских традициях. Теперь коммунистический режим на основании факта существования в прошлом самостоятельного черногорского государства создал отдельную нацию. Этот процесс в СФРЮ не мог быть стремительным, так как все еще было много живых свидетелей черногорской истории. Но, например, в 1971 году была разрушена часовня на горе Ловчен, в которой покоился прах величайшего сербского поэта Петра Петровича-Негоша. Он для сербской литературы является примерно тем, чем для русской — Пушкин или для немецкой — Гете. На месте часовни был построен мавзолей. Есть записи, которое подтверждают, что это было сделано по указу Йосипа Броз Тито. На одном из совещаний с черногорским партийным руководством в 1969 году Тито заявил о том, что часовню надо разрушить, так как «в этом месте Черногория связана с Сербией».

А после распада СФРЮ?

Приход к власти Слободана Милошевича положил начало новым процессам в Черногории — часть населения впервые почувствовала освобождение от тяжкого гнета партии. В период после войны и до распада СФРЮ это давление оказывалось по нескольким направлениям. Во-первых, сразу по окончании войны началась физическая ликвидация оппонентов режима. Кроме массовой чистки идеологических противников — четников, в Черногории было ликвидировано и четыре пятых представителей духовенства Сербской православной церкви. Во-вторых, была проведена масштабная идеологизация населения. Третий момент — это коррупция. Тот, кто начал определять себя как черногорец, легче продвигался по карьерной лестнице. Все это после распада Югославии оказалось под вопросом. С другой стороны, Православная церковь получила более широкое пространство для своей миссии, и в Черногории увеличилось количество тех, кто считали себя сербами. На самом деле эти люди и ранее считали себя сербами, просто скрывали это. Тут историческую роль сыграл митрополит Амфилохий.

Что конкретно он сделал для национального возрождения?

Митрополит Амфилохий возродил духовенство. Начали строиться новые храмы, в этом, кстати, помогла и Россия. Например, с помощью России были воздвигнуты два больших православных храма в Подгорице и в Баре. Амфилохий снова сделал православную церковь важной для населения, и это наглядно продемонстрировали последние шествия верующих, направленные против спорного закона. Туда ходили не только те люди, которые ощущают себя сербами, но и те, кто считает себя черногорцами. Этим церковь продемонстрировала свою универсальную христианскую миссию, сопротивляясь режиму, который надумал реализовать общественный инжиниринг, создав отдельную церковь как фундамент новой черногорской идентичности. Эта новая черногорская идентичность задумана как антисербская. Черногорский режим выступает против любой традиции, которая воспринимается как сербская. Поэтому он задался целью устранить Сербскую православную церковь, вопреки желанию огромного количества верующих. По результатам опросов 60% населения страны больше всего доверяет митрополиту Амфилохию. Нельзя сказать, что это только сербы, так как в Черногории, по официальным данным, они составляют только 30% населения.

На ваш взгляд, новый закон о свободе вероисповедания был задуман в первую очередь для расправы над Сербской православной церковью в Черногории?

Главный смысл этого закона в том, чтобы с его помощью утвердить черногорскую церковь и закончить процесс «общественного инжиниринга». С другой стороны, эта церковь должна вытеснить православие с восточного берега Адриатического моря и освободить путь для своеобразной мутации в направлении униатства. С чем-то подобным российская общественность уже столкнулась на Украине.

Считаете ли вы, что текущие обстоятельства выгодны черногорскому режиму и что во время эпидемии протестный потенциал утихнет?

Не обязательно. Черногорский режим переживает страшный упадок, там один человек ужасно долго находится у власти. При этом криминальная основа этого режима не секрет даже для западного общественного мнения. На самом деле Мило Джукановича больше всего поддерживают США, в то время как Германия не полностью на его стороне. Это немного похоже на отношение США и Германии к Косово и Метохии — в Черногории американские и германские интересы тоже сталкиваются. Германия в любом случае не заинтересована в укреплении сербского влияния в Черногории, но она также не на стороне Джукановича.

К тому же мне кажется, что митрополия Черногорско-Приморской СПЦ и ее священники на этот раз были очень хорошо организованы. Первый раз на практике было применено то, что называется «пассивное сопротивление». Ненасильственные протесты смогли мобилизовать большую часть населения, потому что люди согласны участвовать в шествиях, которые имеют цивилизованное лицо.

Поможет ли Сербской православной церкви в борьбе за ее интересы в Черногории руководство Сербии?

Надо сказать, что режим в Белграде поначалу был полностью солидарен с намерениями Подгорицы. Президент Сербии Александр Вучич встретился с президентом Черногории Мило Джукановичем за два дня до начала протестов. Он был на стороне Джукановича, что неудивительно, так как между двумя режимами существуют крепкие связи. Но потом Белград увидел, что столкнется с последствиями, если не будет считаться с сербским общественным мнением, которое весьма отрицательно отреагировало на то, что Подгорица пытается сделать с сербской церковью. Мне кажется, что президент Черногории сегодня — самая нелюбимая политическая фигура в Сербии. Так что сербское руководство осталось в стороне, но не надо забывать, что, вопреки имиджу одиозного политика, Джуканович имеет большое влияние на сербские СМИ и на определенные группы интеллектуалов. Это, конечно, позор.

Можно ли сказать, что вы оптимист, и что СПЦ удастся отстоять свои интересы в Черногории?

Отклик мировой общественности на протесты определит характер будущих событий. Если бы, например, российские СМИ и сербская дипломатия проявили добрую волю и попытались повлиять на общественное мнение своих стран, а сербская дипломатия к тому же попыталась заполучить симпатии западного общественного мнения, на мой взгляд, Сербская православная церковь сохранила бы все права в Черногории. Это и есть цель.

Если права митрополии Черногорско-Приморской будут гарантированы законом, это одновременно станет и победой демократии, и победой канонических принципов православной церкви. Не стоит забывать, что даже Вселенский патриарх Варфоломей, а его вряд ли можно считать тем, кто сильно противится американскому влиянию, вынужден был заявить, что черногорская митрополия никогда в прошлом не была автокефальной и нет условий, чтобы она теперь стала таковой. Это говорит лишь о том, до какой степени ненормальна ситуация в этой балканской стране. Папа Римский Франциск тоже критиковал режим в Подгорице за его действия по отношению к СПЦ. Конечно, Московская Патриархия поддержала митрополию Черногорско-Приморскую, и лично меня это очень радует.