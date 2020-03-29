Оренбург, , 17:49 — REGNUM Довыборы в Заксобрания Оренбургской области по округу № 13 переносят. Решение принято сегодня, 29 марта, на заседании облизбиркома.

Довыборы отсрочили из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Избирательная комиссия Оренбургской области постановила: перенести дату голосования до принятия соответствующего постановления Избирательной комиссией Оренбуржья.

Действия по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Заксобрания по округу № 13 приостановлены.

Напомним, планировалось, что довыборы пройдут 26 апреля. Выдвигались семь кандидатов, однако этап регистрации не прошли двое: Денис Терсков и Евгений Ларин. Оба — самовыдвиженцы. Зарегистрированными кандидатами стали Владимир Данильчук («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Нурлан Мунжасаров (КПРФ), Николай Пищугин (ЛДПР), Елена Пичужкина («Справедливая Россия»), Андрей Хавилов («Единая Россия»).