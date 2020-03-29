29 марта 2020 | Время чтения 3 мин

Не стоит забывать, что большинство отраслей экономики, не только в России, но и во всем мире, нуждается в господдержке, тем более в условиях кризиса, который на этот раз, судя по всему, будет затяжным. На каких условиях зарубежные страны станут выделять господдержку бизнесу? Совершенно очевидно, и это показала практика, они будут поддерживать, прежде всего, свой бизнес

Галина Смирнова, , 17:21 — REGNUM На днях профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов в комментарии ИА REGNUM назвал ведение 15-процентного налога на инвестиционные капиталы глупостью и инициативой, «рассчитанной на полных идиотов». Профессор пояснил, что если бы он был инвестором, то эти инвестиционные доходы просто бы инвестировал в основной капитал и вывез основной капитал, а он, как вы понимаете, у нас не облагается налогом. Между тем, как ранее пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, «налог на дивиденды при их выводе за рубеж должен взиматься по ставке не ниже 15%».

Россия

Эту инициативу, впрочем, как и предложение ввести 13-ти процентный налог на доходы по вкладам выше 1 миллиона рублей, можно было бы назвать глупостью, если бы не одно «но». Это «но» заключается в том, что состоятельные россияне сталкиваются за рубежом с преградами и являются на Западе нежелательными «гостями» вместе со своими капиталами, также как и не в состоянии конкурировать с глобальными капиталами, захватывающими государствообразующие активы почти всех экономически привлекательных стран. Кроме того, сейчас, когда, скорее всего, будут разрушены глобальные цепочки взаимоотношений между странами, государства приступят к строительству своих собственных цепочек, что опять же не позволит российским крупным бизнесменам развивать за рубежом свой бизнес. Сейчас, когда по миру бродит кризис, впрочем, и до него, российские капиталы и активы находятся в опасности.

Если вспомнить, как несколько лет назад Владимир Путин призывал российский оффшорный бизнес вернуться в Россию, но на этот призыв почти никто или мало кто отреагировал, то развивающиеся после этого события продемонстрировали лишь недальновидность оффшорных бизнесменов. Перейти в созданный российский оффшор приняли решение также немногие, но очевидно именно у этих компаний есть шансы перейти на новый уровень взаимоотношений с государством, построить новую «инфраструктуру» экономики страны, что принесет выгоду обеим сторонам — и государству и бизнесу. С этой точки зрения введение новых видов налогов — это не глупость, как заявил профессор, а последовательные логичные решения государства по отношению к тем, кто до сих пор не способен самостоятельно адекватно расценить или рассмотреть политические и экономические риски на мировой арене.

Сценарий развития событий при введение 15% налога на инвестиционные капиталы, описанный профессором, предполагающий в этом случае инвестирование инвестиционных доходов в основной капитал с целью его вывоза с нулевым налогом, так сказать во избежание налоговых потерь, скажем мягко, имеет устаревший взгляд на мир и существующую в нём реальность. Ну прибегнет инвестор к этой схеме, ну вывезет основной капитал, а дальше что? Не стоит забывать, что большинство отраслей экономики, не только в России, но и во всем мире, нуждается в господдержке, тем более в условиях кризиса, который на этот раз, судя по всему, будет затяжным. На каких условиях зарубежные страны станут выделять господдержку бизнесу? Совершенно очевидно, и это показала практика, они будут поддерживать, прежде всего, свой бизнес, так же как и стимулировать спрос именно под него. Российский оффшорный бизнес может стать, так сказать, своим за рубежом, только если утратит большую часть своего контроля над ним. Бизнес Олега Дерипаски тому пример. Россия в этом случае, тоже, думается, в долгу не останется — отреагирует ответными мерами — не станет поддерживать бизнес, участвующий в сомнительных схемах, тем более тот, который не только вывел деньги за рубеж, но и утратил над бизнесом контроль. Какой смысл направлять господдержку такому бизнесу? Поэтому российские бизнесмены, которые могут задействовать описанную профессором схему вывода инвестиций, рискуют остаться у разбитого корыта.

Более того, введение вышеописанных налогов будет стимулировать российских инвесторов не держать деньги мертвым грузом — ни в банках, ни в оффшорах, пусть даже российских, а запускать их в проекты.

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