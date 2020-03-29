Москва, , 16:14 — REGNUM Посольство Латвии в Москве через социальную сеть Твиттер обратилось ко всем гражданам Латвийской Республики, находящимся сейчас в России, с просьбой покинуть территорию Российской Федерации, в связи с распоряжением российского правительства о временном закрытии границ из-за пандемии Covid-19.

Так как воздушного сообщения в данный момент между Латвией и Россией нет, латвийское посольство предложило пересечь границу до полуночи 30 марта. Сотрудники посольства ожидают разъяснений с российской стороны о возможностях эвакуации граждан Латвии на родину.