Москва, , 15:37 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта подтвердил информацию о кончине бывшего председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова.

«Сегодня не стало Валентина Горбунова», — написал мэр на своей странице в Twitter.

Собянин отметил, что Горбунов руководил МГИК с середины 90-х годов и внёс огромный вклад в проведение выборов во все уровни власти.

«В последний год Валентин Павлович тяжело болел. Мои соболезнования родным и близким», — написал глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ушёл из жизни экс-председатель МГИК Валентин Горбунов.