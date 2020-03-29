Москва, , 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово просят эвакуировать их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.

Как пояснила представитель МИД, в последнее время в связи с пандемией коронавируса и закрытием странами мира своих границ она достаточно часто получает просьбы, звонки и письма с просьбами о помощи от граждан России, проживающих за рубежом. Но один телефонный звонок ей запомнился особо.

К Захаровой обратились граждане России, состоятельная семья, чей сын проживает в Лондоне, с просьбой отправить за ним частный самолёт. В ходе разговора выяснилось, что граждане хотят вернуть сына в Россию, потому что в Лондоне «коллапс», правительство считает, что никаких обязательств перед гражданами у него нет, медицинские страховки «обнулены», а тест на коронавирус совсем не бесплатный. «Только в Россию!» — повторяли собеседники Захаровой.

Представитель МИД указала, что таких людей «оболванивали за их же деньги». Они, вместо того, чтобы поддержать свою страну, свой народ, который восстанавливал государство после коллапса 90-х, везли деньги и строили свой бизнес в других странах. А теперь эти страны «жёстко и неэмоционально» указывают российским гражданам на дверь.

Захарова подметила, что сейчас, стоя в очередях в мировых аэропортах и «сдувая пыль с российских паспортов», таким людям на Западе стоит начать с самых основ — с уважения к России и её народу.

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