Москва, , 14:58 — REGNUM Использованный на саммите «Большой двадцатки» (G20) формат оказался удобным и менее затратным, поэтому можно предположить повторение подобных саммитов в режиме видеоконференции в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

»Нельзя исключать, что так или иначе этот формат (в режиме видеоконференции) будет продолжен, — сказал представитель Кремля. — Тем более, в нынешних условиях».

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта лидеры стран G20 провели экстренный саммита в связи с пандемией коронавируса. От России в саммите участвовал глава государства Владимир Путин.

Читайте также: Саммит «Большой двадцатки» в режиме видеоконференции завершился