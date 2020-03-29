Москва, , 14:11 — REGNUM Список поручений к правительству РФ, созданный по итогам обращения к гражданам страны, утвердил президент России Владимир Путин. Список опубликован 29 марта пресс-службой главы государства.

Поручения предполагают принятие правительством страны ряда поправок к законодательству РФ в целях поддержки малоимущих слоёв населения, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате угрозы распространения коронавируса.

В список поручений главы государства вошли: поддержка семей с детьми до трёх лет, имеющих право на материнский капитал; увеличение размеров пособий по временной нетрудоспособности и безработице до уровня МРОТ; отсрочка по уплате налогов (кроме НДС) и кредитов сроком на полгода для малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате распространения COVID-19; отсрочка по уплате страховки для микропредприятий, наиболее пострадавших от COVID-2019; право требовать предоставления кредитных каникул для физических лиц и ИП в случае падения доходов на 30% и более; снижение совокупного размера тарифов страховых взносов до 15% для малого и среднего бизнеса относительно зарплат сотрудников; установление налога в 13% для процентов по вкладам и ценным бумагам на общую сумму от 1 млн рублей.

Также правительству РФ поручено организовать мониторинг экономической ситуации в стране и составить перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса.

Кроме этого, Минтруду РФ и Пенсионному фонду РФ поручено осуществить в апреле 2020 года единовременную выплату отдельным категориям граждан России в связи 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Органы исполнительной власти субъектов РФ, согласно поручению президента, должны будут ускорить передачу налоговым органам информации, нужной для начала выплаты пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поручении президента РФ касательно увеличения размера пособий по безработице и временной нетрудоспособности до уровня МРОТ.

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