Киев, , 13:33 — REGNUM Число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Киеве за сутки увеличилось на 8 человек и составило 82. Об этом написал мэр столицы Украины Виталий Кличко на своей странице в соцсети Facebook.

«Мы (власти Киева) получили (сегодня утром) от государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины» еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом», — отметил градоначальник.

Таким образом, отметил Кличко, общее число инфицированных в Киеве составляет уже 82 человека.

Напомним, 28 марта в пресс-службе министерства здравоохранения Украины сообщили, что число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в стране за сутки увеличилось до 311 человек.

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