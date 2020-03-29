Баку, , 13:07 — REGNUM О возможном варианте полного закрытия границы для въезда и выезда из Азербайджана, а также полного прекращения авиасообщения заявил руководитель пресс-службы правительства страны Ибрагим Мамедов, сообщает 28 марта APA.az.

Мамедов отметил, что помещение граждан, вернувшихся в страну, на домашний карантин создает угрозу для десяти миллионов населения Азербайджана.

«По мере прибытия людей, помещения их на карантин возможности карантинной инфраструктуры исчерпываются. К этому процессу привлекается всё больше больниц, предприниматели предоставляют свои отели государству безо всяких условий», — отметил он.

Но как отметил Мамедов, рост числа тех, кто возвращается в Азербайджан требует больших возможностей для размещения этих людей, а таковы возможности, как отметил политик, не безграничны. В вязи с чем Мамедов отметил необходимость пресечь «в какой-то форме» поток возвращающихся в страну граждан. Он отметил, что лучше бы эти люди оставались в тех странах, где они находятся.

«Государство вынуждено ограничивать это, то есть запрещать чартерные рейсы и авиарейсы. Эти запреты, ограничения уже введены. Но обсуждается полное прекращение авиарейсов, полное закрытие границ, полное прекращение въезда и выезда», — подчеркнул Мамедов.

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ИА REGNUM напоминает, в Азербайджане для того, чтоб предотвратить распространение коронавирусной инфекции, неделя с 29 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. По последним данным, в стране зарегистрированы 182 случая заболевания коронавирусом.

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