Москва, , 13:11 — REGNUM Увеличить максимальный размер пособия по безработице и минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) поручил правительству РФ президент страны Владимир Путин. Об этом 29 марта сказано в перечне поручений главы государства, опубликованном пресс-службой президента РФ.

Максимальный размер пособия по безработице, согласно поручению Путина, предлагается приравнять к МРОТ на период до 31 декабря 2020 года включительно. Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности также поручено приравнять к МРОТ на период до 31 декабря 2020 года включительно. МРОТ в настоящее время составляет 12 130 рублей.

Срок исполнения поручения президент РФ установил до 30 марта. Ответственным за выполнение поручения назначен председатель правительства России Михаил Мишустин.

Перечень поручений президента России сформирован на основе обращения главы государства 25 марта к гражданам РФ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поручении Владимира Путина правительству РФ внести поправки в законодательство о кредитных каникулах.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поручил внести поправки в законодательство о кредитных каникулах