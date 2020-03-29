Москва, , 12:33 — REGNUM Поправки в законодательство о праве физических лиц и индивидуальных предпринимателей требовать каникул по кредитам в случае падения доходов в связи с распространением коронавируса поручил принять до 20 апреля президент России Владимир Путин. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба правительства РФ.

Правительству РФ совместно с Банком России предписывается обеспечить до 20 апреля внесение в законодательство России изменений, предусматривающих предоставление физическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) право обратиться в банк с целью изменения условий кредитного договора либо договора займа для приостановления обязательств по выплате кредита на срок до шести месяцев и предоставить ИП право требовать уменьшения размеров платежа.

Основанием для требования будет являться снижение доходов на 30% и более в период за месяц до подачи заявления по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.

Кроме того, президент России поручил принять поправки касательно кредитных каникул и для малого и среднего бизнесов, пострадавших в результате угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Ответственными за исполнение поручения назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кредитные каникулы для малого и среднего бизнесов, а также для граждан России, могут принести банкам в РФ убытки до 150 млрд рублей.

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