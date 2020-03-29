Багдад, 29 марта 2020, 11:35 — REGNUM Посол Великобритании в Ираке Стивен Хики подверг критике слова шиитского религиозного деятеля Муктады Ас-Садра о том, что распространение коронавируса вызвано легализацией однополых браков. Об этом 29 марта он сообщил на своей станице в Twitter.
Дипломат, реагируя на слова Ас-Садра отметил, что однополые браки в Соединенном Королевстве не будут отменены.
«Вместо этого давайте вместе поработаем над тем, чтобы одержать победу над коронавирусной инфекцией», — отметил Хики.
Напомним, ранее влиятельный шиитский деятель Ирака Муктада Ас-Садр заявил, что одной из причин распространения коронавируса являются однополые браки.
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