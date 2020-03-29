Москва, , 11:05 — REGNUM Президиум правительства, в состав которого вошли десятки человек, создан в Российской Федерации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Образовать (в России) президиум правительства», — говорится в документе, обнародованном на сайте правительства.

Отмечается, что в состав президиума правительства, который возглавил Мишустин, вошли всего 20 человек. Помимо главы правительства в список включены первый вице-премьер Андрей Белоусов, зампреды правительства Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, глава МЧС России Евгений Зиничев, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов и министр юстиции Константин Чуйченко.

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