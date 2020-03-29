Багдад, , 11:08 — REGNUM Влиятельный шиитский религиозный деятель Ирака Муктада ас-Садр сообщил, что вспышка коронавируса произошла из-за легализации однополых браков. Об этом 28 марта он написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Одним из наиболее важных факторов, способствующих распространению этой эпидемии, является легализация однополых браков», — подчеркнул шиитский мыслитель.

Исходя из этого тезиса, Муктада Ас-Садр призвал правительства тех стран, где указанные перверсии узаконены, принять скорейшие меры по их отмене.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, в настоящее время связь между гомосексуалистами и пандемией не установлена.

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