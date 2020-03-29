Анкара, , 09:57 — REGNUM Власти Турции приветствовали вступление Северной Македонии в НАТО в качестве 30-го члена организации. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

«Членство Северной Македонии в НАТО является важным шагом на пути к обеспечению стабильности и безопасности на Балканском полуострове. Это также важный шаг вперед в расширении возможностей НАТО по защите универсальных ценностей», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, вооруженные силы НАТО не раз доказывали свою приверженность к универсальным ценностям и стремлению к обеспечению безопасности на Балканах, в частности во время «гуманитарных бомбардировок» Югославии в 1999 году, что привело к развалу государства.

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