Ереван, , 07:36 — REGNUM Российские граждане, желающие вернуться из Армении в Россию, не могут попасть на родину из-за отказа грузинской стороны пропускать их через свою территорию сухопутным путем, 28 марта сообщает посольство РФ в Ереване на своей странице в Facebook.

Дипломаты порекомендовали соотечественникам как можно скорее воспользоваться еще действующей возможностью вылета из Армении в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть с 30 марта перемещение через российскую границу, всеми видами транспорта, а также пешеходное пересечение через пункты пропуска.

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