Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбин Курти заявил, что он никогда не обещал Ричарду Гренеллу, специальному представителю президента США Дональда Трампа по диалогу между Косово и Сербией, снять пошлину 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины без замены её на режим взаимности в отношениях с Белградом. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, данное заявление стало ответом на слова Гренелла о том, что Курти глядя ему в глаза пообещал снять пошлину на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

Косовский политик выразил удовлетворение в связи с заявлениями Гренелла о том, что США не имеют планов по урегулированию косовского вопроса путем территориального обмена между Сербией и Косово.

Напомним, Курти 26 февраля выступил с заявлением о намерении постепенно заменить пошлину 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины на режим взаимности в отношениях с Сербией. Эти заявления весьма не понравились властям США, что вызвало раскол между партией Курти «Движение за самоопределение» и партнером по правящей коалиции «Демократической лигой Косово» (ЛДК), склонной отказаться от режима взаимности и отменит пошлину немедленно.

Читайте также: Премьер-министр Косово предъявил ультиматум Белграду и Брюсселю

Только после выхода ЛДК из коалиции правительство Курти смогло принять решение об отмене пошлины 100% на сырье из Сербии и Боснии и Герцеговины. 1 апреля Курти намерен отменить пошлину полностью и ввести режим взаимности.

Читайте ранее в этом сюжете: Представитель Трампа по Косово: Курти обещал отменить пошлину для Сербии