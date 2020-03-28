Вашингтон, , 23:30 — REGNUM Посольство США в Приштине 28 марта сообщило о том, что Соединенные Штаты выделили 1,1 миллион евро на помощь самопровозглашенному Косово в борьбе с коронавирусом.

Днем ранее Европейский союз выделил Косово 68 миллионов евро на закупку необходимого оборудования, необходимого для преодоления коронавируса, а также восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр финансов самопровозглашенного Косово Бесник Бислими уже выступил с инициативой о принятии пакета срочных налоговых мер для помощи нуждающимся гражданам и предприятиям, пострадавшим из-за пандемии.

В Косово выявлено 90 случаев заболевания, вызываемого коронавирусом.

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