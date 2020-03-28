Вашингтон, , 23:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп призвал СМИ называть источники информации, так как, по его мнению, недостоверные сведения журналистов основываются на данных из несуществующих источников. Об этом 28 марта он написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Многие необъективные СМИ пишут и транслируют истории с фактами, которые выдуманы и заведомо ошибочны. Они делают это, цитируя неназванные источники, которых попросту не существует. Назовите свои источники!» — отметил глава государства.

Трамп считает, что за распространением недостоверной информации стоят «опасные и коррумпированные» журналисты, которые «сделают все, чтобы победить».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал фейком сообщения СМИ о приостановке действия пошлин на импорт в связи с пандемией коронавируса нового типа.

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