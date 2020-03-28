Москва, , 22:37 — REGNUM В российской компании Роснефть выразили надежду на то, что США снимут санкции с дочерних ее компаний, об этом 29 марта сообщил пресс-секретарь корпорации Михаил Леонтьев.

«Мы действительно вправе ожидать от американских регуляторов выполнения их публичных обещаний», — цитирует слова Леонтьева ТАСС.

Надежда связана с тем, что российская корпорация приняла решение отказаться от любой деятельности в Венесуэле.

Роснефть заключила соглашение с компанией, принадлежащей правительству России о продаже своих долей в венесуэльских предприятиях.