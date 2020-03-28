Вашингтон, , 22:34 — REGNUM Видный представитель албанского лобби в США, глава комитета по внешней политике в Палате представителей Конгресса США Элиот Энгель 28 марта выступил с критикой политики администрации Дональда Трампа в Косово, кульминацией которой стало вынесение вотума недоверия правительству Альбина Курти в разгар пандемии коронавируса.

По словам Энгеля, нигде американцы не встречают более радушного приема, чем в Косово, и «это причина того, почему я встревожен агрессивной тактикой, применяемой администрацией Трампа в отношении Приштины. Государственный департамент уже давно требует от Косово отмены пошлины для Сербии. Но эта администрация дошла до применения экономических наказаний спустя всего несколько недель после прихода правительства Курти к власти. Вместо того, чтобы позволить новому правительству бороться с пандемией, формировать государственные институты и регулировать внутренние процессы, США привели к созданию политического кризиса в Приштине из-за пошлины для Сербии». Заявление Элиота приводится албанским новостным агентством Telegrafi.

Конгрессмен призвал США наложить на Сербию санкции за закупки вооружения у России.

Напомним, ранее парламент самопровозглашенного Косово вынес вотум недоверия правительству Альбину Курти. Формальным предлогом был отказ Курти согласиться на введение чрезвычайного положения в стране. Подлинной причиной являлся раскол между «Демократической лигой Косово» Исы Мустафы и «Движением за самоопределение» Курти, вызванный разногласием по поводу пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. В то время как «Лига» под давлением США высказалась за немедленную отмену пошлины, «Самоопределение» выступало и выступает за ее постепенную отмену и замену режимом взаимности в отношениях с Сербией.

Позиция «Самоопределения» стала поводом к заморозке программ помощи США Косово.

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