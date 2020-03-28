Вашингтон, , 22:11 — REGNUM Партия медицинских масок в ближайшее время будет направлена в Нью-Йорк в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш, заявление которого обнародовано на сайте организации.

«Рады объявить о передаче 250 тыс. защитных масок в США», — отметил Гутерреш.

Генеральный секретарь ООН уточнил, что именно врачи в Нью-Йорке, которые в настоящее время спасают жизни людей, будут переданы данные маски.

Как передавало ИА REGNUM, 11 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что все страны мира должны срочно усилить меры по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

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