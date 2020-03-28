Нью-Йорк, США, , 21:58 — REGNUM Проведение первичных выборов (праймериз) в американском штате Нью-Йорк переносится с апреля на вторую половину июня в связи со вспышкой коронавируса в штате. Об этом 28 марта написал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Новое: мы перенесем наши президентские первичные выборы на 23 июня», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что перенос даты праймериз в Нью-Йорке вызван необходимостью создания условий для безопасности и здоровья граждан, что, на данный момент, является для властей приоритетным направлением.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что среди мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и в некоторых других районах страны, решение о котором будет принято в ближайшие сроки.

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